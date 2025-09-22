Arezzo, 22 settembre 2025 – . Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Ancora una volta sono stati abbattuti alcuni alberi in città, stavolta al parcheggio Rossellino. Questa Giunta conferma la scarsissima sensibilità verso l'ambiente e continua imperterrita nell'abbattimento degli alberi, il tutto sempre caratterizzato dall'inesistenza di un'informazione preventiva alla cittadinanza, dalla posticipazione a non si sa quando di un'adeguata compensazione arborea, e dalla scarsa pubblicizzazione della relazione di un agronomo che attesta la pericolosità delle piante e ne certifichi la necessità di abbattimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Parcheggio Rossellino, ennesimo scempio ambientale”