Parcheggio Rossellino ennesimo scempio ambientale

Lanazione.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 22 settembre 2025 –  . Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Ancora una volta sono stati abbattuti alcuni alberi in città, stavolta al parcheggio Rossellino. Questa Giunta conferma la scarsissima sensibilità verso l'ambiente e continua imperterrita nell'abbattimento degli alberi, il tutto sempre caratterizzato dall'inesistenza di un'informazione preventiva alla cittadinanza, dalla posticipazione a non si sa quando di un'adeguata compensazione arborea, e dalla scarsa pubblicizzazione della relazione di un agronomo che attesta la pericolosità delle piante e ne certifichi la necessità di abbattimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

parcheggio rossellino ennesimo scempio ambientale

© Lanazione.it - “Parcheggio Rossellino, ennesimo scempio ambientale”

In questa notizia si parla di: parcheggio - rossellino

FOTO | Lecci tagliati dal parcheggio del Rossellino. "Amministrazione alberofobica?"

Rossellino, al parcheggio crollan gli alberi (e la pazienza degli aretini)

Parcheggio Rossellino, ennesimo scempio ambientale”.

parcheggio rossellino ennesimo scempio“Parcheggio Rossellino, ennesimo scempio ambientale” - Arezzo, 22 settembre 2025 – “Parcheggio Rossellino, ennesimo scempio ambientale”. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Rossellino Ennesimo Scempio