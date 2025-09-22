Parcheggio Acilia Sud-Dragona i Comitati contro Falconi
Ostia, 22 settembre 2025 – Il Comitato pendolari Roma Ostia, i comitati di quartiere insieme alle associazioni WWF Litorale Laziale, Italia Nostra Roma e Circolo Legambiente Litorale Romano, impegnati contro il progetto del parcheggio “P2” che prevede l’abbattimento di alberi nell’area verde di Acilia Sud, replicano alle dichiarazioni del Presidente del X Municipio, Mario Falconi. “È necessario fare chiarezza – si legge in un comunicato stampa congiunto – su alcuni punti cruciali che riguardano il progetto in questione: • Competenze e tavolo di confronto: la responsabilità del progetto P2 è del Comune di Roma, nella persona dell’assessora Ornella Segnalini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: parcheggio - acilia
Nuova stazione Acilia Sud, è bufera sul futuro parcheggio: “Cancella 100 alberi, fermatevi”
Metromare, stazione Acilia Sud, Falconi: "Il parcheggio va fatto salvando gli alberi"
“Metromare, il parcheggio di scambio ad Acilia si farà”
? Il parcheggio di scambio di Acilia Sud è in gara d’appalto ma già fa discutere. Comitati contrari al taglio di 70 alberi, Campidoglio difende il progetto https://odisseaquotidiana.com/2025/08/proteste-parcheggio-scambio-acilia-sud-dragona-roma-lido.html - X Vai su X
di Alessandro Ieva "Oggi, nel Consiglio del Municipio Roma X, ho ritenuto opportuno intervenire per fare chiarezza sulla vicenda del parcheggio della Stazione Acilia Sud-Dragona, sul Concordato Atac e sulle delibere già approvate. Ho richiamato la memoria - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggio Acilia Sud-Dragona, i Comitati contro Falconi; MetroMare, firmato il contratto per il ponte della nuova stazione di Acilia Sud; Roma-Lido: tutto quello che c'è da sapere sui parcheggi di scambi di Acilia Sud.
Acilia Sud-Dragona, il parcheggio P2 divide: ambientalisti contro il progetto - Timori per traffico, isola di calore e mancanza di collegamenti sostenibili con Dragona. Lo riporta ilfaroonline.it
Acilia Sud–Dragona, firmati i contratti per il nuovo sovrappasso pedonale - Roma, 19 settembre 2025 – Sono stati firmati da Astral i contratti per la realizzazione del sovrappasso pedonale di collegamento fra la nuova stazione di Acilia sud e Dragona. Riporta ilfaroonline.it