Parcheggio Acilia Sud-Dragona i Comitati contro Falconi

Ostia, 22 settembre 2025 – Il Comitato pendolari Roma Ostia, i comitati di quartiere insieme alle associazioni WWF Litorale Laziale, Italia Nostra Roma e Circolo Legambiente Litorale Romano, impegnati contro il progetto del parcheggio “P2” che prevede l’abbattimento di alberi nell’area verde di Acilia Sud, replicano alle dichiarazioni del Presidente del X Municipio, Mario Falconi. “È necessario fare chiarezza – si legge in un comunicato stampa congiunto – su alcuni punti cruciali che riguardano il progetto in questione: • Competenze e tavolo di confronto: la responsabilità del progetto P2 è del Comune di Roma, nella persona dell’assessora Ornella Segnalini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it