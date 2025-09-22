Parcheggi ospedale il presidio Sosta gratis per dipendenti Ausl | Dall’azienda nessuna risposta

Sindacati in protesta oggi davanti all’ arcispedale Santa Maria Nuova: il presidio promosso da Fp Cgil e Uil Fpl inizierà alle 11 "per manifestare contro l’assenza di risposte da parte della direzione in merito alla questione dei parcheggi destinati ai dipendenti ". Presa di posizione decisa, che si inserisce in una giornata già di per sé parecchio movimentata. Sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore degli autisti del trasporto pubblico locale, in protesta contro le politiche aziendali di Seta, in primis il fatto di aver integrato l’organico con autisti ’gettonisti’; sempre su tutta la giornata si estende poi lo sciopero generale nazionale che coinvolge tutti i settori, a sostegno della popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

