Paracetamolo in gravidanza Trump lancia allerta per le future mamme | Rischio autismo

Periodicodaily.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fortemente sconsigliato alle donne incinte di assumere paracetamolo, un antidolorifico ampiamente utilizzato, affermando che è "probabilmente associato a un rischio notevolmente aumentato di autismo". "Non assumetelo", ha ribadito il presidente Usa durante un evento alla Casa Bianca dedicato all'autismo, annunciando che la Food and Drug . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paracetamolo - gravidanza

Trump e l’annuncio sull’autismo: “Parlerà di un collegamento con uso paracetamolo in gravidanza “

"Abbiamo trovato una risposta all'autismo". L'annuncio di Trump sul paracetamolo in gravidanza

Autismo, Trump lancia allerta paracetamolo in gravidanza e rilancia cura folica

Paracetamolo in gravidanza e rischio autismo, l'allerta di Trump alle future mamme; Trump e l'annuncio sull'autismo: Parlerà di un collegamento con uso paracetamolo in gravidanza; Matthew McConaughey svela il segreto del suo matrimonio: La misura del letto.

paracetamolo gravidanza trump lanciaParacetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo" - 'Non assumetelo', ha ribadito il presidente Usa durante un evento alla Casa Bianca ... Riporta adnkronos.com

paracetamolo gravidanza trump lanciaAutismo, Trump lancia allerta paracetamolo in gravidanza e rilancia cura folica - In poche ore l’asticella delle aspettative si è alzata: dal cuore della Casa Bianca filtra un imminente annuncio sull’autismo destinato a scuotere la comunità medica e l’opinione pubblica, riguardante ... Si legge su sbircialanotizia.it

Cerca Video su questo argomento: Paracetamolo Gravidanza Trump Lancia