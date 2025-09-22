Paracetamolo in gravidanza Trump lancia allerta per le future mamme | Rischio autismo

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fortemente sconsigliato alle donne incinte di assumere paracetamolo, un antidolorifico ampiamente utilizzato, affermando che è "probabilmente associato a un rischio notevolmente aumentato di autismo". "Non assumetelo", ha ribadito il presidente Usa durante un evento alla Casa Bianca dedicato all'autismo, annunciando che la Food and Drug . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

