Paperdi Juvecaserta al via la prevendita per il match col General Contractor Jesi
Da oggi pomeriggio alle ore 16.00 sarà possibile acquistare i biglietti per la partita tra Paperdi Juvecaserta 2021 e General Contractor Jesi, in programma domenica 28 settembre alle ore 18.00 al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro. La sfida si preannuncia molto attesa dai tifosi casertani. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: paperdi - juvecaserta
Paperdi Juvecaserta, tesserato il camerunense Keller Cedric Ly-Lee
Basket, Paperdi Juvecaserta: calendario, avvio in trasferta per la squadra di coach Lino
Paperdi Juvecaserta 2021, domani inizia ufficialmente la stagione
INFO POWER BASKET NOCERA PAPERDI JUVECASERTA La società Power Basket Nocera comunica che, a causa di una sopraggiunta problematica al PalaCoscioni, è stata ridotta temporaneamente la capienza dello stesso. Pertanto, la gara tra la Power - facebook.com Vai su Facebook
Paperdi Juvecaserta, al via la prevendita per il match col General Contractor Jesi; Paperdi Juvecaserta 2021, al via la vendita degli abbonamenti; Basket B. Juvecaserta, campagna abbonamenti. Domani via alla vendita libera.
Paperdi Juvecaserta, al via la prevendita per il match col General Contractor Jesi - 00 sarà possibile acquistare i biglietti per la partita tra Paperdi Juvecaserta 2021 e General Contractor Jesi, in programma domenica 28 settembre alle ore 18. Riporta casertanews.it
Juvecaserta–Jesi, al via la prevendita per il match di domenica: biglietti e abbonamenti disponibili da oggi - Scopri tutti i dettagli riguardo Juvecaserta–Jesi, al via la prevendita per il match di domenica: biglietti e abbonamenti disponibili da oggi . Scrive casertaweb.com