Paperdi Juvecaserta al via la prevendita per il match col General Contractor Jesi

Casertanews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi pomeriggio alle ore 16.00 sarà possibile acquistare i biglietti per la partita tra Paperdi Juvecaserta 2021 e General Contractor Jesi, in programma domenica 28 settembre alle ore 18.00 al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro. La sfida si preannuncia molto attesa dai tifosi casertani. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paperdi - juvecaserta

