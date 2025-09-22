Papera di Chevalier e il Psg va ko | il Marsiglia fa festa nella serata del Pallone d' Oro

L'Olympique, dopo 14 anni, è tornato a vincere in casa contro i parigini. De Zerbi espulso nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Papera di Chevalier e il Psg va ko: il Marsiglia fa festa nella serata del Pallone d'Oro

In questa notizia si parla di: papera - chevalier

Chevalier ci ricorda che il portiere deve parare con le mani: esordisce con una papera (il Psg sta perdendo 2-0)

Chevalier ci ricorda che il portiere deve parare con le mani: esordisce con una papera (il Psg sta perdendo 2-1)

Chevalier ci ricorda che il portiere deve parare con le mani: esordisce con una papera (il Psg ha rimontato: 2-2)

GIGIO AVEVA ACCETTATO MENO SOLDI “A quanto pare aveva accettato il rinnovo al ribasso ma a Parigi avevano già preso Chevalier. E conoscendo un po' come funziona da quelle parti avrà pesato anche la volontà di avere in rosa uno dei migliori portieri f - facebook.com Vai su Facebook

Papera di Chevalier e il Psg va ko: il Marsiglia fa festa nella serata del Pallone d'oro; Il PSG è Supercampione d'Europa! Tottenham KO ai rigori: Chevalier fa una papera poi si riscatta; Chevalier fa dimenticare Donnarumma: la papera, il rigore parato e l’abbraccio con Luis Enrique.

Psg ko a Marsiglia! De Zerbi si fa espellere ma batte Luis Enrique e infiamma la Ligue 1, decide Aguerd su papera di Chevalier - Con la testa rivolta a Parigi e alla cerimonia del Pallone d’Oro, la squadra di Luis Enrique perde in casa del Marsiglia. Secondo msn.com

Prima la papera, poi para un rigore: Chevalier, l'anti-Donnarumma, si è preso il Psg - Ma poi Lucas Chevalier, imposto da Luis Enrique tra i pali al posto di Donnarumma, se l'è fatto perdonare, mettendoci del suo ... Da gazzetta.it