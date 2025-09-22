Papardo in Cardiologia arriva il laser per liberare le arterie ostruite
All'ospedape Papardo sseguita con successo la prima procedura coronarica con laser ad eccimeri (Excimer Laser Coronary Atherectomy, ELCA) dall’equipe di cardiologia diretta dal dottor Giuseppe Paleologo.L’operazione, eseguita dai dottori Andrea Picci e Giuseppe Venuti, in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
