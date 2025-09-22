Papa Leone XIV torna a pregare per la pace Numerose iniziative
Il Papa è tornato a pregare per la pace. Oggi, a Roma, numerose iniziative a sostegno del suo appello. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone: "Popoli schiacciati da violenza e indifferenza, non restiamo remissivi" #papa #leone #omelia #21settembre - X Vai su X
Papa Leone XIV apre l'anno pastorale della Diocesi di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Parte da qui la puntata di Chiesa viva alle 17.30 su TV2000 con Padre Gabriele Beltrami e Don Luigi D'Errico. Canale 28 | 157 Sky | Play2000 - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone torna a riposarsi a Castel Gandolfo per la terza volta di fila: «Il mondo è sempre più diviso, promuoviamo la pace»; Il Papa torna per meno di una giornata a Castel Gandolfo; L'emozione di Montoro in udienza da Papa Leone.
Papa Leone torna a riposarsi a Castel Gandolfo per la terza volta di fila: «La Terra Santa è dilaniata da odio e violenza» - Anche il 22 settembre 2025, al termine di una mattinata ricca di udienze, tra cui spicca quella con il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank- Scrive leggo.it
L'emozione di Montoro in udienza da Papa Leone - Cresce l'emozione a Montoro per mercoledì 24 settembre, quando la comunità parteciperà all'udienza generale con Papa Leone XIV in piazza San Pietro a Roma. Segnala ilmattino.it