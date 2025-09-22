Papa Leone XIV | religiose in Terra Santa sono donne straordinarie

Papa Leone ha incontrato stamani alcune religiose, con un saluto particolare alle consacrate presenti in luoghi “dilaniati dall’odio e dalla violenza” che offrono una “testimonianza di abbandono fiducioso in Dio”. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Papa Leone XIV: costruire un ponte tra culture e fedi, il cammino dell’armonia quotidiana (Chiara Leonardo) - Incontrando le suore di Terra Santa, Papa Leone XIV ha lanciato un messaggio di speranza, fraternità e responsabilità. Lo riporta farodiroma.it

