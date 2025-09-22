Papa Leone alla comunità ebraica di Roma | Promuovere sempre la pace

Il messaggio del Pontefice al rabbino Riccardo Di Segni. E alle Carmelitane scalze della Terra Santa: “Luoghi purtroppo dilaniati dall’odio e dalla violenza, siamo vicini a chi soffre”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

