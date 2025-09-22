Paolo Marincolo da ‘Mister ItaloDisco’ a Star di Italia’s Got Talent | L’Ascesa del Ballerino Calabrese
Dalle Strade di Rossano al Successo Globale Paolo Marincolo, il ballerino calabrese che il prossimo agosto compirà 50 anni, ha trovato nella danza la sua passione fin dall’infanzia. Cresciuto a Rossano, oggi parte di Corigliano-Rossano, ha sviluppato il suo talento non in scuole accademiche, ma nelle feste di quartiere e nelle occasioni familiari. Il suo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: paolo - marincolo
Italia's Got Talent Official. . Paolo Marincolo è sul palco di #IGT con un obiettivo preciso: far ballare tutti. La sua professione coincide con la sua missione, trasmettere allegria attraverso la danza. Non solo riesce nel suo intento, ma sul palco accadrà molto di pi - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Marincolo - Audizioni Italia's Got Talent Ha fatto ballare e divertire l'intero studio di #IGT a suon di "PAM PAM", guarda cosa succede... La sua esibizione completa è su @DisneyPlusIT - X Vai su X