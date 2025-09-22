Dalle Strade di Rossano al Successo Globale Paolo Marincolo, il ballerino calabrese che il prossimo agosto compirà 50 anni, ha trovato nella danza la sua passione fin dall’infanzia. Cresciuto a Rossano, oggi parte di Corigliano-Rossano, ha sviluppato il suo talento non in scuole accademiche, ma nelle feste di quartiere e nelle occasioni familiari. Il suo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Paolo Marincolo, da ‘Mister ItaloDisco’ a Star di Italia’s Got Talent: L’Ascesa del Ballerino Calabrese