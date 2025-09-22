Paolo Del Debbio non c’è Colpo di scena a 4 Di Sera | Mai successo in vent’anni
Imprevisto curioso e inaspettato nel corso della trasmissione “4 di Sera”, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Nella puntata del 22 settembre, il noto volto televisivo non è riuscito a raggiungere lo studio in tempo per la diretta. A prendere il suo posto all’ultimo minuto è stato Mario Giordano, collega e amico, che ha aperto la puntata spiegando subito al pubblico l’assenza del conduttore. Per chiarire la situazione, Giordano ha deciso di telefonare in diretta a Del Debbio, dando vita a un siparietto tra il comico e il surreale. “ Ciao Paolo, ma dove sei? ”, ha chiesto scherzosamente Giordano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
