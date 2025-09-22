Panetta sicuro | Pio Esposito? Meglio che non ha segnato di rovesciata altrimenti…

Panetta sicuro su Pio Esposito. L’ex tennista analizza il momento dell’attaccante dell’Inter e sottolinea l’importanza di proteggere la crescita. Intervenuto dagli studi de “La nuova DS” su Rai 2, Adriano Panatta ha parlato del giovane attaccante dell’ Inter, Francesco Pio Esposito, autore di un’altra prova positiva nella partita contro il Sassuolo. Panatta, pur apprezzando le qualità del centravanti italiano, ha voluto mettere in guardia dalla pressione mediatica e dai riflettori che potrebbero danneggiare la sua crescita. LA PROVA DI PIO ESPOSITO Commentando le buone prestazioni di Esposito, Panatta ha detto: «Vedi com’è lo sport: metti caso che (Esposito) avesse messo dentro quella rovesciata, poi ci sarebbero stati tutti titoli come ‘Abbiamo trovato il nuovo centravanti della Nazionale’. 🔗 Leggi su Internews24.com

