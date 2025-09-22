Panatta spiazza tutti | Pio Esposito? Meglio che non abbia segnato quel gol in rovesciato vi spiego il motivo

L’ex tennista Adriano Panatta, si sofferma sulla prova di Francesco Pio Esposito in Inter Sassuolo e va in controcorrente. Adriano Panatta, ex tennista di fama mondiale, ha parlato con entusiasmo di Francesco Francesco Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005 dell’ Inter, dagli studi Rai nel corso de La Domenica Sportiva. Panatta ha evidenziato come, nonostante il gol sfiorato con una bellissima rovesciata contro il Sassuolo, l’esperienza del giovane calciatore sia ancora in fase di maturazione. Un futuro promettente, ma con calma. Secondo Panatta, se Esposito avesse segnato, sarebbe finito sui titoli dei giornali come “nuovo attaccante della Nazionale”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Panatta spiazza tutti: «Pio Esposito? Meglio che non abbia segnato quel gol in rovesciato, vi spiego il motivo»

