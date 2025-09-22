Pallone d’Oro Yildiz e Girelli sfilano sul red carpet | che orgoglio per i bianconeri! Il VIDEO del loro arrivo fa scatenare i tifosi

Pallone d’Oro, Yildiz e Girelli sfilano sul red carpet: tutti i dettagli sull’arrivo dei due giocatori della Juve. La Juventus brilla sul palcoscenico più prestigioso del calcio mondiale. In occasione della cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2025, in corso al Théâtre du Châtelet di Parigi, il club bianconero è rappresentato da una coppia d’eccezione: il giovane talento Kenan Yildiz e la capitana delle Juventus Women, Cristiana Girelli. Un video che ha subito fatto il giro dei social li mostra sfilare insieme sull’iconico red carpet, un’immagine di grande orgoglio per la società. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballon d’Or (@ballondorofficial) La loro presenza simultanea è un segnale forte, la rappresentazione plastica delle due anime del progetto Juventus: da un lato il futuro luminoso, incarnato dal talento cristallino di Yildiz; dall’altro la storia vincente e il presente consolidato, simboleggiati da una leggenda come Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

