Pallone d’Oro Sommer e Dumfries partiti per Parigi – FOTO

Pallone d’Oro, la partenza di Sommer e Dumfries in direzione Parigi per la cerimonia che si terrà questa sera. Tutti i dettagli. Il viaggio verso Parigi è iniziato: l’ Inter si prepara a rappresentare l’Italia alla prestigiosa cerimonia del Pallone d’Oro 2025, evento che andrà in scena questa sera al Théâtre du Châtelet. A bordo di un aereo decollato in direzione della capitale francese ci sono Yann Sommer e Denzel Dumfries, i tre interisti scelti per partecipare alla cerimonia che decreterà il miglior giocatore della stagione calcistica 202425. La Inter ha condiviso il momento sui suoi canali social, pubblicando una foto che ritrae i due giocatori, pronti per vivere una serata unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pallone d’Oro, Sommer e Dumfries partiti per Parigi – FOTO

