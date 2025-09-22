Pallone d' Oro risultato già scritto? Scontro Dembelé-Yamal | dove vedere l' evento in Tv
C'è grande attesa per la 69esima edizione del Pallone d'Oro, che andrà in scena nella serata di oggi, lunedì 22 settembre, al Théâtre du Châtelet di Parigi. I grandi favoriti. Secondo i bookmakers, ma non solo, quest'anno non ci dovrebbe essere storia, con un grande favorito che svetta al di sopra di tutti per i numerosi successi conseguiti con la maglia del suo club. A succedere sul trono di migliore calciatore del mondo allo spagnolo Rodri del Real Madrid dovrebbe essere Ousmane Dembelè, che coi suoi 35 gol in 53 presenze ha fornito un prezioso contributo ai trionfi del Paris Saint-Germain in League 1, in Coppa di Francia, in Champions League e in Supercoppa Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
