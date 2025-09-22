Un incredibile risultato frutto dell’ottima stagione culminata con lo scudetto. Lo scozzese è il più alto in classifica tra i giocatori del nostro campionato Non c’è solo Napoli-Pisa questa sera in programma, ma anche la cerimonia del Pallone d’Oro. E gli azzurri hanno due nomi in lizza per la vittoria finale tra gli allenatori e i calciatori: Antonio Conte e Scott McTominay. Se per il primo bisognerà ancora attendere un po’, per il secondo invece è arrivata la notizia che tutti aspettavano. McTominay candidato al Pallone d’Oro: il piazzamento finale. Mancava solo la conferma, che ora è arrivata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Pallone d’Oro, piazzamento super per McTominay: nessuno meglio di lui in Serie A