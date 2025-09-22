Pallone d’oro McTominay 18esimo davanti a Lautaro 20esimo e Bellingham 23esimo

Si sta svolgendo in questi minuti il disvelamento della classifica del Pallone d’Oro 2025, a partire dalla trentesima posizione. I due favoriti per la vittoria finale sono – ovviamente – Ousmane Dembélé e Lamine Yamal, autori di una stagione straordinaria. Il primo ha vinto la Champions (e stasera sarà alla premiazione dato che è infortunato e non potrà seguire Marsiglia-Psg ndr) e il secondo è forse il miglior talento mai esistito alla sua età nel gioco del pallone. Il Napoli aveva un rappresentante ovvero Scott McTominay a competere: per lui ben 12 gol e uno scudetto da vero trascinatore nella stagione che si è da poco conclusa (per ora nelle prime 4 di Serie A un gol per lo scozzese, poi un assist in nazionale ndr). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

