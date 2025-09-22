Pallone d’Oro Inter rappresentata da Dumfries e Lautaro | svelata la posizione
Sta per avere inizio la premiazione del Pallone d’Oro 2025 di Parigi, che prenderà il via alle ore 20:00. Tanti i candidati per questo prestigioso riconoscimento con Yamal e Dembele tra i grandi favoriti della rassegna. Nella lista dei migliori 30 però anche l’Inter si è vista rappresentata dai simboli delle passate stagioni, ovvero Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Per il Toro si tratta della seconda volta nella lista: lo scorso anno, infatti, si candidò in settima posizione. In queste ore stanno emergendo i nomi dei candidati, a partire dalla 30ª posizione. Il capitano dell’Inter e l’esterno olandese si trovano però rispettivamente in 20ª e 25ª posizione, mentre McTominay, centrocampista del Napoli, è riuscito a qualificarsi al 18° posto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
