Pallone d'Oro gli italiani oltre Donnarumma | McTominay batte Lautaro Dumfries meglio di Haaland
Un Pallone d'Oro agrodolce per i candidati "italiani". Bene Donnarumma, nella Top10 finale. McTominay il migliore della Serie A col suo 18° posto, mentre c'è delusione per Lautaro, mestamente 20°. Dumfries, 25° fa meglio di Haaland. Tra le donne, Girelli ad un passo dalla Top15. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: pallone - italiani
Pallone d’Oro 2025, come sono andati gli italiani? Ecco la nomination che ha stupito tutti!
Pallone d’Oro 2025 LIVE, ci avviciniamo alla Top 10, ecco le posizioni degli “italiani”, la premiazione con la classifica completa e tutti gli aggiornamenti
Un anno fa moriva Salvatore “Totò” Schillaci. Il bomber di Italia ’90 aveva 59 anni. Salì alla ribalta ai Mondiali italiani quando, da riserva di Vialli e Carnevale, si prese la maglia da titolare segnando 6 gol e conquistando il titolo di capocannoniere e il Pallone d’ - facebook.com Vai su Facebook
Ogni pallone che tocca è 4 gol in 3 partite , il bomber dell'Empoli ? #EmpoliSpezia #SerieBKT #DAZN - X Vai su X
Stasera il Pallone d'Oro 2025: tutti i 30 candidati; Pallone d'oro 2025, niente diretta italiana: ecco dove guardare in tv o streaming la cerimonia; Pallone d’Oro 2025, oggi il vincitore: duello tra Dembélé e Yamal, chi sono i candidati | Orario e….
Pallone d’Oro, gli “italiani” oltre Donnarumma: McTominay “batte” Lautaro. Dumfries meglio di Haaland - McTominay il migliore della Serie A col suo 18° posto, mentre c’è delusione per Lautaro, mestamente 20°. Si legge su fanpage.it
Pallone d'oro:Donnarumma in top 10,18/o McTominay e 20/o Lautaro - Gianluigi Donnarumma si è piazzato nella top ten della classifica del Pallone d'oro. Lo riporta ansa.it