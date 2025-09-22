Pallone d'Oro gli italiani oltre Donnarumma | McTominay batte Lautaro Dumfries meglio di Haaland

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Pallone d'Oro agrodolce per i candidati "italiani". Bene Donnarumma, nella Top10 finale. McTominay il migliore della Serie A col suo 18° posto, mentre c'è delusione per Lautaro, mestamente 20°. Dumfries, 25° fa meglio di Haaland. Tra le donne, Girelli ad un passo dalla Top15. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pallone d’Oro 2025, come sono andati gli italiani? Ecco la nomination che ha stupito tutti!

Pallone d’Oro 2025 LIVE, ci avviciniamo alla Top 10, ecco le posizioni degli “italiani”, la premiazione con la classifica completa e tutti gli aggiornamenti

