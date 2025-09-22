Pallone d’Oro femminile la classifica LIVE | Girelli Cantore e tutti i piazzamenti
2025-09-22 16:17:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: La classifica del Pallone d’Oro femminile: come si sono piazzate Cristiana Girelli e Sofia Cantore. Lunedì 22 settembre, Théâtre du Châtelet di Parigi, il giorno X non solo per il Pallone d’Oro maschile 2025 ma anche per quello femminile. La cerimonia infatti ha premiato la migliore calciatrice al mondo, in un anno che ha visto disputarsi anche gli Europei con le azzurre che si sono fermate solo in semifinale. E proprio dalle azzurre del ct Soncin sono state selezionate ben due rappresentanti Cristiana Girelli e Sofia Cantore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: pallone - femminile
Girelli in lista per il Pallone d’Oro femminile 2025: la Juventus celebra così la sua attaccante attraverso questa dedica ‘storica’ – FOTO
Pallone d’oro, il calcio femminile italiano ha superato quello maschile: due candidate contro uno (Il Giornale)
Girelli e Cantore candidate al Pallone d'oro: dove può arrivare il calcio femminile italiano
Pallone d'Oro femminile: Cristiana Girelli si piazza al 16esimo posto Solo 24esima, invece, per l'ormai ex Juve Sofia Cantore Portano in alto i colori bianconeri nel calcio femminile #JuventusWomen #Juventus #SpazioJ - X Vai su X
La nostra cronista Carlotta Samogin alla Presentazione della Prima squadra femminile dell’ AltoLivenza Academy per la stagione 2025/2026 della società del Presidente Stefano Carlet . “ Insieme costruiamo il futuro in rosa con un pallone alle volta ? - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Women Girelli 16ª nella classifica del Pallone d’Oro femminile 2025 Svelata anche la posizione dell’ex bianconera Cantore; Pallone d’Oro 2025 svelata la posizione di Lautaro Martinez | ecco dove si piazza! – FOTO.
Pallone d'Oro femminile 2025, la classifica LIVE: Girelli 16^, Cantore 24^ - Appuntamento alle 21 al Theatre du Chatelet di Parigi per la cerimonia del Pallone d'Oro 2025, ma anche per il premio riservato da France Football alla miglior giocatrice della scorsa stagione. sport.sky.it scrive
Pallone d'Oro femminile, la classifica LIVE: Girelli, Cantore e tutti i piazzamenti - La classifica del Pallone d'Oro femminile: come si sono piazzate Cristiana Girelli e Sofia Cantore. Lo riporta msn.com