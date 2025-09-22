Pallone d’Oro è dominio PSG | sei giocatori nella top 10! Ecco i trenta migliori al mondo e tutte le posizioni degli italiani
Pallone d’Oro 2025, la classifica finale è un trionfo per il PSG: oltre al vincitore Dembélé, altri 5 parigini tra i primi 10 del mondo. Il Pallone d’Oro 2025 parla francese, non solo perché organizzato da France Football, ma perché è un trionfo su tutta la linea per il Paris Saint-Germain. Oltre alla vittoria finale del suo fuoriclasse Ousmane Dembélé, il club parigino ha letteralmente dominato la classifica finale del premio, piazzando ben sei dei suoi giocatori tra i primi dieci al mondo. Un’egemonia quasi senza precedenti, figlia di una stagione perfetta culminata con la conquista dello storico Treble. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: pallone - dominio
Quattro cose da portarsi a casa per questo Milan-Bologna: 1) Luka Modric 2) Gli ingressi di personalità e calma olimpica nella gestione del pallone di Ricci e De Winter 3) L’utilità del dominio aereo di Rabiot 4) Il Bologna non ha mai calciato in porta - X Vai su X
Pallone d’oro, McTominay 18esimo davanti a Lautaro (20esimo) e Bellingham (23esimo). Al 25esimo posto Dumfries, Haaland solo 26esimo. Scott (12 gol in campionato decisivi per lo scudetto) superato da Lewandowski e Vinicius jr, rispettivamente al 17esi - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d'Oro Femminile, dominio Barça: il podio è tutto suo. La classifica completa - Il Barcellona non domina solo in campo, ma anche nei premi individuali e la classifica del Pallone d'Oro di quest'anno non fa eccezione. Secondo tuttomercatoweb.com