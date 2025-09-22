Pallone d’oro | Donnarumma il miglior portiere Yamal vince fra i giovani Luis Enrique allenatore top
Gianluigi Donnarumma vince il Trofeo Yashin maschile, premio riservato al miglior portiere della stagione, nella cerimonia della 69esima edizione del Pallone d'oro. Battuta la concorrenza di Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bonou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (LillePsg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Sommer (Inter) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
