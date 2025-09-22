Pallone d’Oro Dembele è il vincitore | la classifica e tutti i premiati

A Parigi la premiazione per il prestigioso premio: attesa per scoprire il vincitore dell’edizione 2025 A Parigi la premiazione per il Pallone d’Oro 2025. Il prestigioso premio verrà consegnato nella capitale francese e il favorito è Ousmane Dembele, autore di una straordinaria stagione con la maglia del Paris Saint-Germain. Pallone d’Oro 2025: premiazioni a Parigi (LaPresse) – Calciomercato.it Con i transalpini ha vinto Champions League, campionato e coppa nazionale firmando 35 gol e 16 assist in tutte le competizioni. Il grande rivale nella corsa al trofeo è Lamine Yamal. Assente però quasi tutta la squadra transalpina, impegnata nel recupero contro l’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pallone d’Oro, Dembele è il vincitore: la classifica e tutti i premiati

Pallone d'oro, Gigio in lista ma sarà testa a testa Dembélé-Yamal: ecco i tre criteri di voto - Per il premio principale, comunque, i cento giurati giornalisti che dovranno fornire ciascuno una lista di dieci nomi scalandone i punteggi, hanno una scelta ampia. Riporta gazzetta.it

