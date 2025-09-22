Pallone d’oro contro derby | il grande pasticcio del calcio francese
Festa a metà per il Psg, che ha otto candidati. La cerimonia del premio e il classico contro il Marsiglia si sovrappongono. Al teatro di Châtelet ci sarà solo Dembélé, perché. infortunato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
38' 1-0 GOOOL ROMA! PELLEGRINIIIIII SBLOCCA IL DERBY AL RITORNO. Pallone recuperato da Rensch dentro l'area di rigore. L'appoggia a Soulé che trova Pellegrini. Il 7 giallorosso inidirizza col piattone nell'angolo opposto colpisce e segna il quarto - facebook.com Vai su Facebook
TRIGORIA - Prosegue la preparazione al derby: lavoro atletico e con il pallone. Wesley out per problemi gastrointestinali, affaticamento per Hermoso #ASRoma - X Vai su X
