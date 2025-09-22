Pallone d’oro contro derby | il grande pasticcio del calcio francese

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa a metà per il Psg, che ha otto candidati. La cerimonia del premio e il classico contro il Marsiglia si sovrappongono. Al teatro di Châtelet ci sarà solo Dembélé, perché. infortunato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pallone d’oro contro "derby": il grande pasticcio del calcio francese

