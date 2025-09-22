A Parigi la premiazione per il prestigioso premio: attesa per scoprire il vincitore dell’edizione 2025 A Parigi la premiazione per il Pallone d’Oro 2025. Il prestigioso premio verrà consegnato nella capitale francese e il favorito è Ousmane Dembele, autore di una straordinaria stagione con la maglia del Paris Saint-Germain. Pallone d’Oro 2025: premiazioni a Parigi (LaPresse) – Calciomercato.it Con i transalpini ha vinto Champions League, campionato e coppa nazionale firmando 35 gol e 16 assist in tutte le competizioni. Il grande rivale nella corsa al trofeo è Lamine Yamal. Assente però quasi tutta la squadra transalpina, impegnata nel recupero contro l’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pallone d’Oro, classifica LIVE: Luis Enrique miglior allenatore, Premio Kopa a Yamal