A poche ore dalla cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro, scoppia la bufera in casa PSG: occhi su Dembélé Il momento in casa PSG è più che positivo. Il recente poker rifilato in Champions League all’Atalanta di Ivan Juric parla chiaro: la squadra di Luis Enrique vuole essere protagonista, con l’idea di provare a ripetere il capolavoro di qualche mese fa. (LaPresse) – Calciomercato.it La prima Champions League della storia del club di Al-Khelaifi, arrivata con il pesantissimo 5-0 rifilato all’Inter, è stato il segnale di un cambiamento: dopo l’addio di Mbappé e l’arrivo di stelle come Kvaratskhelia, la squadra ha cambiato volto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pallone d’Oro, bufera PSG: Dembélé ‘abbandonato’