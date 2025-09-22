Pallone d’oro a Dembelè Davanti a Yamal e Vitinha

Ce l'ha fatta: Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d'oro. Il calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions), batte lo spagnolo Lamine Yamal (Barcellona) e il compagno di squadra Vitinha L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pallone d8217oro dembel232 davantiIl calciatore francese Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’oro maschile - Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’oro, il principale premio individuale assegnato a un calciatore, gestito dalla rivista sportiva francese France Foot ... Lo riporta ilpost.it

