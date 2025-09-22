Pallone d’oro a Dembelè Davanti a Yamal e Vitinha
Ce l'ha fatta: Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d'oro. Il calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions), batte lo spagnolo Lamine Yamal (Barcellona) e il compagno di squadra Vitinha L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: pallone - dembel
Ousmane #Dembélé conquista il Pallone d’Oro 2025 davanti a Lamine #Yamal e Vitinha. In top 10 anche Salah, Mbappé, Donnarumma e Raphinha. https://persemprecalcio.it/2025/09/22/pallone-doro-2025-dembele-classifica/… - X Vai su X
Rompipallone.it. . Questa sera si assegna il Pallone d'Oro 2025: tra polemiche e possibili colpi di scena, Luis Enrique non ha alcun dubbio su chi dovrà vincere il premio #Dembele #LamineYamal #BalondOr #Rompipallone - facebook.com Vai su Facebook
Il calciatore francese Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’oro maschile - Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’oro, il principale premio individuale assegnato a un calciatore, gestito dalla rivista sportiva francese France Foot ... Lo riporta ilpost.it