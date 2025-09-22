Pallone d' oro 2025 | Yamal premiato tra i giovani Luis Enrique miglior allenatore Donnarumma miglior portiere
Gianluigi Donnarumma si è piazzato nella top ten della classifica del Pallone d’oro. In attesa di conoscere il vincitore del premio 2025 gli organizzatori annunciano sui social i giocatori piazzati dall’11. al 33. posto dove non figura il portere della Nazionale e del Manchester City, unico giocatore italiano in corsa. Tra i giocatori stranieri che giocano in Serie A ci sono Scott McTominay,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Pallone d'Oro: a Donnarumma il premio Yashin per miglior il portiere - Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il premio Yashin riservato al miglior portiere nell’ambito della cerimonia che questa sera a Parigi assegna il 69/o Pallone d’Oro. Da gazzettadiparma.it
LIVE Pallone d'oro: dalle 19.30 la cerimonia in diretta - 30, decine di giocatori e personalità del mondo del calcio sfileranno sul tappeto rosso del teatro Chatelet, nel cuore della capitale francese, davanti a telecamere e microfoni. gazzetta.it scrive