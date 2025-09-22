Pallone d’Oro 2025 vince Ousmane Dembélé | il trionfo del re del PSG La classifica completa – FOTO

Pallone d’Oro 2025, vince Ousmane Dembélé: le FOTO durante la premiazione per il talento francese. Il calcio mondiale ha un nuovo re: Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro 2025. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain è stato incoronato sul prestigioso palco del Théâtre du Châtelet di Parigi, al termine di una stagione che lo ha visto protagonista assoluto. Il verdetto rispetta i pronostici della vigilia, che lo davano come grande favorito per la vittoria finale. Il trionfo di Dembélé è il coronamento di un’annata semplicemente perfetta. L’attaccante, classe 1997, è stato il leader tecnico e carismatico del PSG che ha conquistato uno storico Treble, vincendo la Ligue 1, la Coppa di Francia e, soprattutto, la prima Champions League nella storia del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

