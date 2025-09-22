Pallone d’Oro 2025 vince Ousmane Dembele! Il trionfo del francese su Yamal vincitore del premio Kopa

Pallone d’Oro 2025, vince Ousmane Dembele! mentre Donnarumma si aggiudica il premio per il miglior portiere: i risultati e le sorprese. Ousmane Dembélé è stato premiato come il miglior giocatore del mondo, vincendo il Pallone d’Oro 2025 davanti a Lamine Yamal, che si è piazzato al secondo posto ma si accontenta del premio Kopa. Il trionfo dell’attaccante del Paris Saint-Germain segna un passo importante nella sua carriera e lo inserisce tra i grandi del calcio mondiale. Con questa vittoria, Dembélé diventa il 6° giocatore francese della storia a vincere il prestigioso premio, seguendo le orme di Kopa, Platini (3 volte), Papin, Zidane e Benzema. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pallone d’Oro 2025, vince Ousmane Dembele! Il trionfo del francese su Yamal, vincitore del premio Kopa

