Pallone d’Oro 2025 vince Ousmane Dembele! Il trionfo del francese su Yamal vincitore del premio Kopa

Internews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pallone d’Oro 2025, vince Ousmane Dembele! mentre Donnarumma si aggiudica il premio per il miglior portiere: i risultati e le sorprese. Ousmane Dembélé è stato premiato come il miglior giocatore del mondo, vincendo il Pallone d’Oro 2025 davanti a Lamine Yamal, che si è piazzato al secondo posto ma si accontenta del premio Kopa. Il trionfo dell’attaccante del Paris Saint-Germain segna un passo importante nella sua carriera e lo inserisce tra i grandi del calcio mondiale. Con questa vittoria, Dembélé diventa il 6° giocatore francese della storia a vincere il prestigioso premio, seguendo le orme di Kopa, Platini (3 volte), Papin, Zidane e Benzema. 🔗 Leggi su Internews24.com

pallone d8217oro 2025 vince ousmane dembele il trionfo del francese su yamal vincitore del premio kopa

© Internews24.com - Pallone d’Oro 2025, vince Ousmane Dembele! Il trionfo del francese su Yamal, vincitore del premio Kopa

In questa notizia si parla di: pallone - vince

Pallone d’Oro 2024, Al-Khelaifi (presidente del Psg) convinto: «Se non vince Dembélé c’è un problema»

Lautaro si racconta a France Football: “Idolo Radamel Falcao, chi vince il Pallone d’Oro?…”

Quanto guadagna chi vince il Pallone d’Oro 2025: i candidati da Dembélé a Mbappé

Pallone d’Oro 2025 LIVE | Bonmati vince il Pallone d’Oro femminile la classifica completa e tutti i premi; Pallone d’Oro 2025 | trionfa Dembélé la classifica completa e tutti i premi Il racconto dell’evento – FOTO e VIDEO; Pallone d’Oro 2025 LIVE | Yamal vince il trofeo Kopa Donnarumma vince il trofeo Yashin la classifica completa e tutti i premi.

pallone d8217oro 2025 vincePallone d'oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma - L'attaccante del Psg chiude un'annata favolosa e dopo il Triplete con i francesi si prende anche il riconoscimento di miglior calc ... Scrive msn.com

Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025, battuto Lamal: lacrime di gioia per l’attaccante del PSG - Ousmane Dembélé si è guadagnato il Pallone d’Oro 2025 vincendo la sfida personale su Lamine Yamal. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pallone D8217oro 2025 Vince