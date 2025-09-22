Pallone d’oro 2025 | vince Dembélé secondo Yamal Donnarumma 9°
Ousmane Dembélé, attaccante francese del Paris Saint-Germain, ha vinto il Pallone d’Oro, il più prestigioso riconoscimento individuale nel mondo del calcio, assegnato dalla rivista francese France Football. Il calciatore ha preceduto nella classifica finale lo spagnolo Lamine Yamal del Barcellona e il portoghese Vitinha, suo compagno di squadra al PSG. Dembélé, 28 anni, ha disputato nel 2024-2025 la migliore stagione della sua carriera, sorprendendo molti che lo consideravano ormai un talento incompiuto. Un ruolo fondamentale lo ha avuto Luis Enrique, allenatore del PSG, che dopo una prima esclusione lo ha rilanciato nel ruolo di falso centravanti, permettendogli di esprimere tutto il suo potenziale offensivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
