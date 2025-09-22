Pallone d' Oro 2025 | trionfa Dembélé

A vincere la 69esima edizione del Pallone d'Oro è Ousmane Dembélé Psg) che ha vinto il rush finale contro Lamine Yamal (Barcellona). Al terzo posto si è piazzato Vitinha del Psg. Gigio Donnarumma, invece, è il miglior portiere del momdo aggiudicandosi il premio Yashin: il portiere del City, la scorsa stagione vincitore della Champions con il Psg, ha superato la concorrenza di Alisson, Courtois, Bounou e Sommer vincendo per la seconda volta questo trofeo (la prima nel 2021) e sostituendo il precedente vincitore, il portiere Martinez dell'Aston Villa. Le squadre migliori. Il Paris Saint-Germain tra gli uomini e l'Arsenal a tra le donne sono le due squadre migliori del 2025 come stabilito nel corso della serata di premiazione: le due formazioni sono entrambi vincitrici uscenti della Champions League. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

