Pallone d’Oro 2025 trionfa Dembélé | Yamal beffato Donnarumma re dei portieri

Dembélé sul tetto del mondo. La 69ª edizione del Pallone d’Oro ha un nuovo protagonista: Ousmane Dembélé. L’attaccante del Paris Saint-Germain, 28 anni, è stato incoronato miglior giocatore del mondo al Theatre du Chatelet di Parigi, davanti a una platea di campioni e leggende del calcio. Dopo la proclamazione non ha trattenuto le lacrime. Alle sue spalle, in seconda posizione, il talento prodigio del Barcellona e della Spagna, Lamine Yamal, appena 18 anni. Sul gradino più basso del podio Mohamed Salah, ex Fiorentina e Roma oggi stella del Liverpool. Per la Francia si tratta di un trionfo storico: Dembélé diventa il sesto calciatore francese a conquistare il Pallone d’Oro, dopo Kopa, Platini (tre volte), Papin, Zidane e Benzema. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
