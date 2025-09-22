Pallone d’oro 2025 trionfa Dembelé Premio Yashin a Donnarumma

(Adnkronos) – Ousmane Dembelé vince il Pallone d’oro 2025 oggi lunedì 22 settembre. L’attaccante del Psg chiude un’annata favolosa e dopo il Triplete con i francesi si prende anche il riconoscimento di miglior calciatore al mondo, consegnato da Ronaldinho. Sigillo di una stagione da incorniciare, in cui è stato protagonista in tutti i trofei vinti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pallone d’oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma

Pallone d’Oro 2025 LIVE | Bonmati vince il Pallone d’Oro femminile la classifica completa e tutti i premi; Pallone d’Oro 2025 LIVE | Yamal vince il trofeo Kopa Donnarumma vince il trofeo Yashin la classifica completa e tutti i premi; Pallone d’Oro 2025 LIVE | Yamal vince il trofeo Kopa mentre Yildiz è in quinta posizione la classifica completa e tutti i premi.

