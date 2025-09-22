Pallone d’Oro 2025 svelata la posizione di Lautaro Martinez | ecco dove si piazza! – FOTO

Pallone d’Oro 2025: Lautaro Martinez si piazza ventesimo, precedendo Guirassy e confermando la sua leadership all’Inter. Proseguono gli annunci dei piazzamenti finali del Pallone d’Oro 2025, e per Lautaro Martinez, il capitano dell’ Inter, arriva un risultato importante. Il 19enne attaccante argentino si è posizionato in ventesima posizione, confermando ancora una volta il suo status di uno dei migliori giocatori al mondo. Lautaro Martinez ha preceduto il 21° posto di Guirassy ma si è trovato dietro a nomi come Joao Neves (19°) e Scott McTominay (18°). Per il capitano nerazzurro si tratta della seconda volta in questa posizione, ripetendo quanto già accaduto nel 2023. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pallone d’Oro 2025, svelata la posizione di Lautaro Martinez: ecco dove si piazza! – FOTO

