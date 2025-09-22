Pallone d' Oro 2025 stasera il premio | i 30 candidati e dove vedere la cerimonia in tv
Roma, 22 settembre 2025 – La stagione 2025-2026 è ormai cominciata da settimane, sia in ambito domestico che europeo (almeno per quanto riguarda la Champions League ), ma da assegnare c'è il Pallone d'Oro 2025, premio che affonda le sue radici in quanto fatto nel recente passato. La sede è Parigi, dove a partire dalle 20 avrà luogo la cerimonia di assegnazione dell’'Oscar' del mondo del pallone. In lizza nell'elenco dei 30 per raccogliere l'eredità di Rodri c'è un solo italiano, Gianluigi Donnarumma, neo compagno di squadra dello spagnolo al Manchester City: più facile che il portiere della Nazionale riceva il Premio Yashin, quello riservato proprio agli estremi difensori, mentre il favorito secondo pronostici e bookmaker è Ousmane Dembelé, mattatore della stagione alle spalle con il suo Paris Saint-Germain che non a caso, specialmente grazie alla storica vittoria della Champions League, si presenterà alla cerimonia di Parigi con un folto numero di giocatori in ballo per il titolo più ambito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pallone - stasera
Psg-Marsiglia stasera in contemporanea al Pallone d’oro. I tifosi con un occhio alla squadra e l’altro a Dembelé (Le Parisien)
Marsiglia-Psg stasera in contemporanea al Pallone d’oro. I tifosi con un occhio alla squadra e l’altro a Dembelé (Le Parisien)
Il CIES non ha dubbi sul Pallone d'Oro! Stasera scopriremo il vincitore ma secondo l'Osservatorio calcistico il giocatore che si aggiudicherà l'ambito premio è già deciso - facebook.com Vai su Facebook
Il CIES non ha dubbi sul Pallone d'Oro! Stasera scopriremo il vincitore ma secondo l'Osservatorio calcistico il giocatore che si aggiudicherà l'ambito premio è già deciso #Fantacalcio - X Vai su X
Pallone d'Oro LIVE! Dembelé il grande favorito, la premiazione in diretta; Stasera il Pallone d'Oro 2025: tutti i 30 candidati; Pallone d'Oro 2025 LIVE, la classifica in diretta: Dembele favorito, tra i candidati anche Yamal e Raphinha.
Pallone d’Oro 2025 LIVE, la classifica in diretta: Dembele favorito, tra i candidati anche Yamal e Raphinha - Stasera verrà annunciato il nome del vincitore del Pallone d’Oro 2025. Lo riporta fanpage.it
Pallone d'oro 2025, oggi la premiazione: favorito Dembelè, in corsa anche McTominay - La cerimonia che assegnerà il trofeo individuale più ambito nel mondo del calcio si svolgerà a partire dalle 20 di questa ... Riporta msn.com