Roma, 22 settembre 2025 – La stagione 2025-2026 è ormai cominciata da settimane, sia in ambito domestico che europeo (almeno per quanto riguarda la Champions League ), ma da assegnare c'è il Pallone d'Oro 2025, premio che affonda le sue radici in quanto fatto nel recente passato. La sede è Parigi, dove a partire dalle 20 avrà luogo la cerimonia di assegnazione dell’'Oscar' del mondo del pallone. In lizza nell'elenco dei 30 per raccogliere l'eredità di Rodri c'è un solo italiano, Gianluigi Donnarumma, neo compagno di squadra dello spagnolo al Manchester City: più facile che il portiere della Nazionale riceva il Premio Yashin, quello riservato proprio agli estremi difensori, mentre il favorito secondo pronostici e bookmaker è Ousmane Dembelé, mattatore della stagione alle spalle con il suo Paris Saint-Germain che non a caso, specialmente grazie alla storica vittoria della Champions League, si presenterà alla cerimonia di Parigi con un folto numero di giocatori in ballo per il titolo più ambito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallone d'Oro 2025, stasera il premio: i 30 candidati e dove vedere la cerimonia in tv