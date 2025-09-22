Pallone d' Oro 2025 stasera il premio | i 30 candidati e dove vedere la cerimonia in tv

Sport.quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 settembre 2025 –  La stagione 2025-2026 è ormai cominciata da settimane, sia in ambito domestico che europeo (almeno per quanto riguarda la Champions League ), ma da assegnare c'è il Pallone d'Oro 2025, premio che affonda le sue radici in quanto fatto nel recente passato. La sede è Parigi, dove a partire dalle 20 avrà luogo la cerimonia di assegnazione dell’'Oscar' del mondo del pallone. In lizza nell'elenco dei 30 per raccogliere l'eredità di Rodri c'è un solo italiano, Gianluigi Donnarumma, neo compagno di squadra dello spagnolo al Manchester City: più facile che il portiere della Nazionale riceva il Premio Yashin, quello riservato proprio agli estremi difensori, mentre il favorito secondo pronostici e bookmaker è Ousmane Dembelé, mattatore della stagione alle spalle con il suo Paris Saint-Germain  che non a caso, specialmente grazie alla storica vittoria della Champions League, si presenterà alla cerimonia di Parigi con un folto numero di giocatori in ballo per il titolo più ambito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

pallone d oro 2025 stasera il premio i 30 candidati e dove vedere la cerimonia in tv

© Sport.quotidiano.net - Pallone d'Oro 2025, stasera il premio: i 30 candidati e dove vedere la cerimonia in tv

In questa notizia si parla di: pallone - stasera

Psg-Marsiglia stasera in contemporanea al Pallone d’oro. I tifosi con un occhio alla squadra e l’altro a Dembelé (Le Parisien)

Marsiglia-Psg stasera in contemporanea al Pallone d’oro. I tifosi con un occhio alla squadra e l’altro a Dembelé (Le Parisien)

Pallone d'Oro LIVE! Dembelé il grande favorito, la premiazione in diretta; Stasera il Pallone d'Oro 2025: tutti i 30 candidati; Pallone d'Oro 2025 LIVE, la classifica in diretta: Dembele favorito, tra i candidati anche Yamal e Raphinha.

pallone d oro 2025Pallone d’Oro 2025 LIVE, la classifica in diretta: Dembele favorito, tra i candidati anche Yamal e Raphinha - Stasera verrà annunciato il nome del vincitore del Pallone d’Oro 2025. Lo riporta fanpage.it

pallone d oro 2025Pallone d'oro 2025, oggi la premiazione: favorito Dembelè, in corsa anche McTominay - La cerimonia che assegnerà il trofeo individuale più ambito nel mondo del calcio si svolgerà a partire dalle 20 di questa ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pallone D Oro 2025