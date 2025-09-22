Pallone d' Oro 2025 | Ousmane Dembelè vince la 69esima edizione secondo Lamine Yamale

Tutto pronto per il Pallone d'Oro 2025. La cerimonia che ha assegnato il trofeo individuale più ambito nel mondo del calcio si è svolta questa sera, presso il Theatre Chatelet di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pallone d'Oro 2025: Ousmane Dembelè vince la 69esima edizione, secondo Lamine Yamale

Pallone d’Oro 2025: Ousmane Dembélé in pole position secondo l’intelligenza artificiale

Ousmane Dembélé indossa una giacca da sera degna di un vincitore del Pallone d'Oro

Pallone d'oro 2025: orario, tutti i candidati, i favoriti, dove vedere la cerimonia I pronostici puntano su Ousmane Dembélé. Tra i candidati Donnarumma, Lautaro, Dumfries e McTominay

Ousmane Dembélé o Lamine Yamal? Il Pallone d'Oro 2025 è ormai una corsa a due. Uno ha vinto la Champions League incantando con una squadra bellissima da veder giocare e ha sfiorato il Mondiale per Club. L'altro è l'astro nascente del calcio mondiale.

Pallone d'Oro: a Donnarumma il premio Yashin per miglior il portiere - Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il premio Yashin riservato al miglior portiere nell’ambito della cerimonia che questa sera a Parigi assegna il 69/o Pallone d’Oro. Scrive msn.com

Buffon e il simpatico siparietto con Donnarumma sul palco del Pallone d'Oro: il gesto è virale - Nella serata della cerimonia del Pallone D'Oro, Gianluigi Donnarumma è stato premiato, anche da Buffon tra gli altri come miglior portiere dell'ultima stagione con il trofeo Yashin, dedicato agli ... Segnala corrieredellosport.it