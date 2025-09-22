Tutto pronto allo storico Théâtre du Châtelet di Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2025, il momento in cui verrà incoronato il miglior calciatore dell’ultima stagione sportiva. Grande attesa per scoprire la classifica finale del premio, da sempre capace di accendere confronti tra tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Orario e dove vedere la cerimonia. L’inizio della cerimonia è previsto per le 20 di oggi, lunedì 22 settembre. In Italia nessun network televisivo ha acquistato i diritti, ma la premiazione del Pallone d’oro sarà visibile gratuitamente per tutti sul canale Youtube de L’Equipe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pallone d’oro 2025: orario, tutti i candidati, i favoriti, dove vedere la cerimonia