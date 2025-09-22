Ousmane Dembélé è il favorito assoluto, ma Lamine Yamal ci crede nonostante i pronostici siano tutti per il francese. Questa sera, 22 settembre, andrà in scena la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2025, ambito trofeo individuale assegnato da France Football dal 1956. Saranno come ogni anno 30 i candidati alla vittoria finale: in rappresentanza della Serie A ci sono Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli. L’unico italiano in lista è invece Gianluigi Donnarumma, passato dal PSG al Manchester City. Lo scorso anno vinse Rodri del Mancheter City. Come viene assegnato il Pallone d’Oro: i criteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pallone d’Oro 2025, oggi il vincitore: duello tra Dembélé e Yamal, chi sono i candidati | Orario e dove vedere la cerimonia in tv e streaming