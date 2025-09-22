Pallone d’oro 2025 oggi alle 20 la premiazione a Parigi | per la Juventus presenti Girelli e Yildiz

É da sempre uno dei momenti più attesi dell’anno calcistico. Oggi infatti, al Théatre du Chatelet di Parigi si terrà la premiazione del Pallone d’Oro 2025. Il premio, giunto alla sua 69ª edizione, è il massimo riconoscimento individuale per ogni calciatore e calciatrice. Per quanto riguarda l’ambitissimo premio, è sempre più lotta a due tra Osumane Dembele del PSG e il baby-fenomeno del Barcellona Lamine Yamal per essere il successore di Rodri. Donnarumma è pronto a inserirsi in questa contesa, anche se è molto difficile che il premio vada a un portiere. Più probabile che il portiere azzurro vinca il Premio Yashin, dedicato ai migliori portieri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

