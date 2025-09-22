Pallone d’Oro 2025 LIVE Lautaro Martinez è 20esimo la premiazione con la classifica completa e tutti gli aggiornamenti
Pallone d’Oro 2025, tutti i premi e la classifica completa: gli aggiornamenti in diretta per scoprire il vincitore. Questa sera, nella suggestiva cornice del Théâtre du Châtelet di Parigi, il mondo del calcio conoscerà il nome del nuovo Pallone d’Oro. Il prestigioso premio individuale, assegnato dalla rivista France Football al miglior giocatore della stagione 202425, si presenta quest’anno con un esito molto più incerto rispetto al passato. segue LIVE tutti gli aggiornamenti sulla classifica. Pallone d’Oro 2025, tutti gli aggiornamenti sulla cerimonia e sui premi. Ore 18:30 – Svelate altre importanti posizioni: Guirassy in 21esima posizione mentre il capitano dell’ Inter Lautaro Martinez in 20esima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
