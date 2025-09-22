Pallone d'Oro 2025 LIVE la classifica in diretta | Dembele favorito tra i candidati anche Yamal e Raphinha

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera verrà annunciato il nome del vincitore del Pallone d'Oro 2025. Favoritissimo è Dembélé su Yamal. La cerimonia inizierà alle ore 20. In Italia non si potrà seguire in diretta TV ma solo in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pallone - classifica

Pallone d’Oro 2025: la cerimonia di questa sera, favoriti e orario dell’annuncio; Stasera il Pallone d'Oro 2025: tutti i 30 candidati; Pallone d'Oro 2025: la guida completa e tutto quello che c'è da sapere.

pallone d oro 2025Pallone d’Oro 2025 LIVE, la classifica in diretta: Dembele favorito, tra i candidati anche Yamal e Raphinha - Stasera verrà annunciato il nome del vincitore del Pallone d’Oro 2025. Lo riporta fanpage.it

pallone d oro 2025Marsiglia-Psg stasera su Sky: solo alcuni giocatori parigini saranno al Pallone d'Oro - In contemporanea alla consegna del Pallone d'Oro andrà in scena il recupero di Marsiglia- Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pallone D Oro 2025