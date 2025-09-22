Pallone d’Oro 2025 Lautaro Martinez | il capitano dell’Inter conquista il 20° posto in classifica! Il messaggio del club – FOTO

Pallone d’Oro 2025, Lautaro Martinez si piazza ventesimo nella classifica del premio: il messaggio del club al capitano nerazzurro. È il capitano dell’ Inter, il leader in campo, e il suo nome non poteva mancare tra i migliori al mondo. Lautaro Martinez ha raggiunto il 20° posto nel Pallone d’Oro 2025, un risultato che lo conferma ancora una volta tra i giocatori più influenti e decisivi del panorama internazionale. Questo piazzamento arriva dopo la grande stagione trascorsa, in cui ha continuato a guidare la sua squadra, regalando gol e prestazioni di altissimo livello. Per il capitano argentino si tratta di un riconoscimento importante, che ripete la sua posizione anche rispetto all’edizione precedente, quando si era classificato ventesimo nel 2023. 🔗 Leggi su Internews24.com

