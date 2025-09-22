Pallone d’Oro 2025 Lautaro Martinez | il capitano dell’Inter conquista il 20° posto in classifica! Il messaggio del club – FOTO
Pallone d’Oro 2025, Lautaro Martinez si piazza ventesimo nella classifica del premio: il messaggio del club al capitano nerazzurro. È il capitano dell’ Inter, il leader in campo, e il suo nome non poteva mancare tra i migliori al mondo. Lautaro Martinez ha raggiunto il 20° posto nel Pallone d’Oro 2025, un risultato che lo conferma ancora una volta tra i giocatori più influenti e decisivi del panorama internazionale. Questo piazzamento arriva dopo la grande stagione trascorsa, in cui ha continuato a guidare la sua squadra, regalando gol e prestazioni di altissimo livello. Per il capitano argentino si tratta di un riconoscimento importante, che ripete la sua posizione anche rispetto all’edizione precedente, quando si era classificato ventesimo nel 2023. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pallone - lautaro
Pallone d’Oro, ci sono Lautaro e Dumfries tra i candidati: svelata la lista completa
Donnarumma finalista al Pallone d'Oro, in top 30 Lautaro e McTominay
Perché Inzaghi non è stato nominato al Pallone d’Oro anche se ci sono Lautaro Martinez e Dumfries
Pallone d’oro, McTominay 18esimo davanti a Lautaro (20esimo) e Bellingham (23esimo). Al 25esimo posto Dumfries, Haaland solo 26esimo. Scott (12 gol in campionato decisivi per lo scudetto) superato da Lewandowski e Vinicius jr, rispettivamente al 17esi - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d'Oro 2025, Lautaro si piazza al ventesimo posto: fa meglio McTominay - X Vai su X
Pallone d’Oro 2025 svelata la posizione di Lautaro Martinez | ecco dove si piazza! – FOTO; Pallone d’Oro 2025 chance per Lautaro Martinez? Ecco la posizione del capitano interista; Pallone d’Oro 2025 due curiosità sui piazzamenti nerazzurri | terza consecutiva con Lautaro prima volta con Dumfries!.
Pallone d’Oro 2025 LIVE, Lautaro Martinez è 20esimo, la premiazione con la classifica completa e tutti gli aggiornamenti - Pallone d’Oro 2025, tutti i premi e la classifica completa: gli aggiornamenti in diretta per scoprire il vincitore Questa sera, nella suggestiva cornice del Théâtre du Châtelet di Parigi, il mondo del ... Si legge su juventusnews24.com
Pallone d’Oro, la classifica: Donnarumma in top 10! La posizione di McTominay, Lautaro e Dumfries - portiere del Manchester City non figura tra i nomi svelati fino all'11° posto: la classifica in tempo reale ... Secondo tuttosport.com