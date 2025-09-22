Pallone d’Oro 2025, Dumfries e Sommer commentano la loro partecipazione alla cerimonia del a Parigi e pronosticano il vincitore. Presenti al Teatro Chatelet di Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro, i calciatori dell’ Inter, Denzel Dumfries e Yann Sommer, hanno rilasciato alcune dichiarazioni sui loro obiettivi e le aspettative per l’evento. DUMFRIES SUL PALLONE D’ORO Denzel Dumfries, che si è piazzato al 25° posto nella classifica finale del Pallone d’Oro, ha dichiarato: «Sono molto felice di essere qui, per me è la prima volta. Non vedo l’ora che la cerimonia cominci per godermi questo momento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pallone d’Oro 2025, Dumfries e Sommer pronosticano i vincitori: «Vinceranno…»