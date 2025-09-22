Pallone d’Oro 2025 Dumfries chiude 25°! Il messaggio dell’Inter – FOTO

Pallone d’Oro 2025, Denzel Dumfries tra l’élite del calcio mondiale: conquista il 25° posto nella classifica dell’ambitissimo premio. Un risultato che conferma il suo status di giocatore di calibro internazionale, Denzel Dumfries si è piazzato al 25° posto nel Pallone d’Oro 2025, un traguardo che lo inserisce tra i migliori trenta calciatori del mondo. Un riconoscimento che non solo celebra le sue prestazioni individuali, ma anche il suo impatto fondamentale per l’ Inter e la nazionale olandese. Il laterale destro è stato una delle colonne della Inter, con le sue prestazioni energiche e la capacità di spingere costantemente sulla fascia, diventando uno degli esterni più decisivi in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pallone d’Oro 2025, Dumfries chiude 25°! Il messaggio dell’Inter – FOTO

In questa notizia si parla di: pallone - dumfries

Pallone d’Oro, ci sono Lautaro e Dumfries tra i candidati: svelata la lista completa

Perché Inzaghi non è stato nominato al Pallone d’Oro anche se ci sono Lautaro Martinez e Dumfries

Candidati Pallone d’Oro 2025, i complimenti dell’Inter a Lautaro, Dumfries e Sommer – FOTO

PALLONE D'ORO - Napoli, 18esimo posto per McTominay, lo scozzese meglio di Lautaro, Dumfries, Bellingham e Fabian Ruiz, i dettagli https://ift.tt/zWHoLb8 - X Vai su X

Pallone d’oro, McTominay 18esimo davanti a Lautaro (20esimo) e Bellingham (23esimo). Al 25esimo posto Dumfries, Haaland solo 26esimo. Scott (12 gol in campionato decisivi per lo scudetto) superato da Lewandowski e Vinicius jr, rispettivamente al 17esi - facebook.com Vai su Facebook

Pallone d’Oro 2025 due curiosità sui piazzamenti nerazzurri | terza consecutiva con Lautaro prima volta con Dumfries!; Pallone d’Oro Sommer e Dumfries partiti per Parigi – FOTO; Pallone d’Oro Inter rappresentata da Dumfries e Lautaro | svelata la posizione.

Pallone d'Oro 2025: in che posizione è arrivato Denzel Dumfries - Il terzino olandese dell'Inter era nell'elenco dei 30 potenziali vincitori del Pallone d'oro, ma non è riuscito a vincere il trofeo di France Football ... Come scrive msn.com

Pallone d’Oro, la classifica: Donnarumma in top 10! La posizione di McTominay, Lautaro e Dumfries - portiere del Manchester City non figura tra i nomi svelati fino all'11° posto: la classifica in tempo reale ... Riporta tuttosport.com