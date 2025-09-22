Pallone d’Oro 2025 due curiosità sui piazzamenti nerazzurri | terza consecutiva con Lautaro prima volta con Dumfries!

di Paolo Moramarco Pallone d’Oro 2025, doppia statistica curiosa della storia nerazzurra: terza volta consecutiva di un interista al 20° posto, mentre Dumfries.. Una doppia statistica bizzarra, che riporta alla luce il passato glorioso dell’ Inter viene a galla nel corso della 69a edizione del Pallone d’Oro, che nel corso della sua storia ha visto 34 giocatori essere candidati nella top 30 per l’ambito riconoscimento individuale. Con l’annuncio del 20° posto conquistato da Lautaro Martinez e il 25° posto conquistato da Denzel Dumfries, sono stati rivelati i piazzamenti nella top 30 dei candidati al premio, riguardanti i giocatori dell’Inter, che in questa edizione contava su questi due giocatori come simbolo della stagione da qualche mese conclusa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pallone d’Oro 2025, due curiosità sui piazzamenti nerazzurri: terza consecutiva con Lautaro, prima volta con Dumfries!

In questa notizia si parla di: pallone - curiosit

