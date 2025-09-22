Pallone d’Oro 2025 | due bianconeri attesi a Parigi rappresenteranno la Juventus alla cerimonia Tutti i dettagli

Pallone d’Oro 2025, Yildiz e Girelli rappresenteranno il club in Francia: il turco in lizza per il Trofeo Kopa, la bomber per il femminile. Non solo campo, la Juventus si prepara a vivere una notte da protagonista anche sul palcoscenico più prestigioso del calcio mondiale. Alla cerimonia del Pallone d’Oro 2025, che si terrà stasera a Parigi, il club bianconero sarà infatti rappresentato da due dei suoi talenti più brillanti: Kenan Yildiz e Cristiana Girelli. Una doppia candidatura che testimonia la qualità dei giocatori presenti in rosa, sia a livello maschile che femminile, e che regala grande lustro a tutta la società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

