Pallone d' oro 2025 Donnarumma tra i primi dieci Per la vittoria è sfida tra Dembéle e Yamal

Gianluigi Donnarumma si è piazzato nella top ten della classifica del Pallone d’oro. In attesa di conoscere il vincitore del premio 2025 gli organizzatori annunciano sui social i giocatori piazzati dall’11. al 33. posto dove non figura il portere della Nazionale e del Manchester City, unico giocatore italiano in corsa. Tra i giocatori stranieri che giocano in Serie A ci sono Scott McTominay,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

