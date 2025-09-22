Pallone d' oro 2025 Donnarumma tra i primi dieci Per la vittoria è sfida tra Dembéle e Yamal
Gianluigi Donnarumma si è piazzato nella top ten della classifica del Pallone d’oro. In attesa di conoscere il vincitore del premio 2025 gli organizzatori annunciano sui social i giocatori piazzati dall’11. al 33. posto dove non figura il portere della Nazionale e del Manchester City, unico giocatore italiano in corsa. Tra i giocatori stranieri che giocano in Serie A ci sono Scott McTominay,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: pallone - donnarumma
Gigio Donnarumma da Pallone d’Oro: ma c’è una svolta inattesa sul futuro
Donnarumma, il portiere mai amato a Parigi che merita il Pallone d’Oro
Pallone d’Oro: c’è McTominay. Ci sono anche Kvara, Fabian e Donnarumma
PALLONE D'ORO - Donnarumma in Top Ten, Kvaratskhelia 12esimo https://ift.tt/faQ2gIj - X Vai su X
Pallone d’oro 2025, oggi la cerimonia: orario, favoriti e dove vederla A Parigi Donnarumma sfida Dembelé e Yamal - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d'Oro donne 2025, la classifica live; Stasera il Pallone d'Oro 2025: tutti i 30 candidati; Pallone d'Oro 2025 LIVE, classifica e vincitore in diretta: Donnarumma ufficiale in Top10, McTominay primo della Serie A.
LIVE Pallone d'oro: dalle 19.30 la cerimonia in diretta - 30, decine di giocatori e personalità del mondo del calcio sfileranno sul tappeto rosso del teatro Chatelet, nel cuore della capitale francese, davanti a telecamere e microfoni. Da gazzetta.it
Pallone d'Oro 2025 diretta: segui la cerimonia di Parigi e la proclamazione del vincitore LIVE - Appuntamento al Théâtre du Châtelet per conoscere il nome del calciatore che sarà premiato con il prestigioso riconoscimento: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive msn.com